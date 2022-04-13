«Тампа» на выезде уступила «Далласу», Василевский отразил 28 бросков

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Далласу» со счетом 0:1.

Единственный гол на 56-й минуте забил Роопе Хинтц. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков.

После этого матча «Тампа» с 96 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Даллас» с 88 очками — на седьмой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Хинтц — 32 (Павелски, Робертсон), 55:10 — 1:0.

Вратари: Уэджвуд — Василевский (58:12).

Штраф: 11 — 11.

Броски: 29 (7+12+10) — 23 (7+6+10).

Наши: Гурьянов (18.00/0/0), Наместников (3.58/0/0) — Кучеров (18.40/2/-1), Сергачев (22.36/2/-1).

13 апреля. Даллас. American Airlines Center.