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«Даллас» стал первой командой в истории НХЛ, забившей в первые 75 секунд в четырех матчах подряд

08:14
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 3:2.

При этом «Старз» открыли счет на 68-й секунде усилиями Джейсона Робертсона. Таким образом, «Даллас» стал первой командой в истории НХЛ, которая забросила шайбы в первые 75 секунд в четырех матчах подряд — ранее это произошло в играх с «Аризоной» (54 секунды), «Колорадо» (72 секунды) и «Каролиной» (73 секунды).

За всю историю лиги только 13 командам удалось это сделать в трех матчах подряд.

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Сергей Разин все материалы автора
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