«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» дома обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.

У хозяев забили Сэм Стил и Уайатт Джонстон.

«Даллас» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 6 очками в 3 матчах. «Сиэтл» идет на 12-й строчке с 2 очками в 3 играх.