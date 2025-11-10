«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» дома победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

«Даллас» (21 очко после 16 матчей) занимает третье место в таблице Западной конференции, «Сиэтл» (18 очков после 15 игр) идет на седьмом месте на «Западе».