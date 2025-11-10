«Даллас» выиграл у «Сиэтла»

«Даллас» обыграл «Сиэтл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

За «Старз» забили Уайатт Джонстон и Тайлер Сегин, за «Кракен» — Джейден Шварц.

«Даллас» (21 очко после 16 матчей) занимает третье место в таблице Западной конференции, «Сиэтл» (18 очков после 15 игр) идет на седьмом месте.