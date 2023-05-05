Гол Дадонова помог «Далласу» обыграть «Сиэтл» и сравнять счет в серии

«Даллас» обыграл «Сиэтл» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:2. Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов забросил одну шайбу. Это его четвертый гол в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Третий матч в серии состоится в понедельник, 8 мая, на льду «Кракен». Начало встречи — 4.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Даллас» — «Сиэтл» — 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Голы: Джонстон — 2 (Миллер, Доми), 23:43 — 1:0. Дадонов — 4 (Бенн, Сутер), 29:05 — 2:0. Картье — 2 (Данн), 31:05 — 2:1. Павелски — 5 (бол., Джонстон, Сегин), 36:57 — 3:1. Сегин — 5 (Харли, Хинтц), 50:59 — 4:1. Эберле — 3 (Гурд), 56:32 — 4:2.

Вратари: Эттингер — Грубауэр.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (11+19+7) — 27 (5+9+13).

Наши: Дадонов (16.28/6/+1) — -.

5 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 1-1.