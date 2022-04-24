Шайба Наместникова принесла «Далласу» волевую победу над «Сиэтлом»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 3:2.

На шайбы Райли Шихана и Янни Гурда «Старз» ответили дублем Роопе Хинтца и голом Владислава Наместникова с передачи Дениса Гурьянова.

После этого матча «Даллас» с 93 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 58 очками — на предпоследней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сиэтл» — 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)

Голы: Шиэн — 3 (Ларссон, Олексяк), 6:50 — 0:1. Гурд — 20 (Пульо, Линд), 18:33 — 0:2. Хинтц — 36 (Робертсон, Павелски), 26:53 — 1:2. Хинтц — 37 (бол., Робертсон, Эттингер), 28:58 — 2:2. Наместников — 15 (Гурьянов), 31:34 — 3:2.

Вратари: Эттингер — Дриджер (58:53).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (12+14+5) — 32 (9+9+14).

Наши: Гурьянов (8.11/2/+1), Наместников (7.28/1/+1) — -.

24 апреля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.