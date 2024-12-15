«Даллас» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» обыграл «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

За «Даллас» шайбы забросили Джейсон Робертсон и Мэтт Дюшейн.

У «Блюз» отличился Джордан Кайру.

«Даллас» идет 6-м в Западной конференции с 36 очками, «Сент-Луис» набрал 31 очко и занимает 12-е место.