«Даллас» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» на своем льду по буллитам переиграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б.

У хозяев отметились Джейми Бенн и Мэтт Дюшен. У гостей отличился Тайлер Такер.

Российский нападаюший «Блюз» Павел Бучневич не реализовал свою попытку в серии буллитов.

Видео лучших моментов матча «Даллас» — «Сент-Луис» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.