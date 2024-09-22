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Сегодня, 06:42

«Даллас» обыграл «Сент-Луис», Дадонов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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В воскресенье, 22 сентября, состоялись три предсезонных матча НХЛ.

«Баффало» обыграл «Питтсбург» — 7 :3. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин участие в этой игре не принимал.

«Даллас» выиграл у «Сент-Луиса» — 2:1. Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов сделал голевую передачу.

«Виннипег» проиграл «Миннесоте» — 2:5. Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников сделал голевую передачу.

Владислав Наместников
Евгений Дадонов
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НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Виннипег Джетс
ХК Даллас Старз
ХК Миннесота Уайлд
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сент-Луис Блюз
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