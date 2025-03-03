«Даллас» в результативном матче победил «Сент-Луис»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Сент-Луис» со счетом 6:3.

В составе «Старз» 3 (1+2) очка набрал Роопе Хитц, хет-трик оформил Уайтт Джонстон, еще по шайбе забросили Мэйсон Маршмент и Мэтт Дюшен. У гостей голы на счету Карла Болдука, Дилана Холоуэя и Натана Уокера, Алексей Торопченко оформил результативную передачу.

После этого матча «Даллас» с 80 очками занимает второе место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 64 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сент-Луис» — 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)

Голы: Марчмент — 15 (бол., Бурк, Гранлунд), 1:56 — 1:0. Болдюк — 10 (Сундквист, Броберг), 3:22 — 1:1. Дюшен — 25 (Марчмент, Сиси), 13:28 — 2:1. Холлоуэй — 20 (бол., Шенн, Кайру), 18:34 — 2:2. Джонстон — 19 (бол., Хинтц, Харли), 19:58 — 3:2. Хинтц — 24 (Робертсон, Стэнковен), 21:06 — 4:2. Уокер — 7 (Торопченко, Томас), 28:02 — 4:3. Джонстон — 20 (бол., Хинтц, Дюшен), 49:14 — 5:3. Джонстон — 21 (бол., Хинтц, Харли), 51:11 — 6:3.

Вратари: Эттингер — Хофер (Биннингтон, 20:00, 54:05 - 59:56).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 21 (9+7+5) — 42 (14+19+9).

Наши: Дадонов (14.28/2/0), Любушкин (13.25/0/-1) — Бучневич (20.54/0/-1), Торопченко (11.33/9/+1).

3 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.