«Даллас» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» на льду «Американ Эйрлайнс Центра» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У «Старз» заброшенными шайбами отметились Джейсон Робертсон, Сэм Стил, Микко Рантанен и Миро Хейсканен. Единственный гол «Шаркс» забил Коллин Граф.

«Даллас» с 43 очками в 29 матчах занимает 2-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» идет на 11-й строчке — 29 очков в 29 играх.

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