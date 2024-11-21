«Даллас» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

За «Старз» отметились Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон, Джейми Бенн, Роопе Хинц и российский нападающий Евгений Дадонов.

Авторами голов «Шаркс» стали Микаэль Гранлунд и Джейк Уолман.

«Даллас» с 24 очками поднялся на 3-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» с 16 очками занимает 15-е место.