«Даллас» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» дома обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

«Даллас» занимает второе место в таблице Западной конференции с 8 очками в 4 матчах.

«Сан-Хосе» идет на 12-й строчке с 2 очками в 3 играх.