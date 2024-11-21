«Даллас» выиграл у «Сан-Хосе», Дадонов забил в пустые ворота
«Даллас» переиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов в концовке игры забросил шайбу в путсые ворота. Для него это пятый гол в сезоне. Всего у него 8 (5+3) очков.
«Даллас» с 24 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» опустился на 15-ю строчку — 16 очков.
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«Даллас» — «Сан-Хосе» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Робертсон — 5 (Дамба, Харли), 15:33 — 1:0. Гранлунд — 9 (мен., Эклунд), 18:44 — 1:1. Джонстон — 3 (Хинтц, Робертсон), 20:56 — 2:1. Бенн — 4 (Стэнковен), 30:56 — 3:1. Уолман — 2 (Гранлунд, Сиси), 53:25 — 3:2. Хинтц — 7 (п.в., Джонстон, Робертсон), 58:33 — 4:2. Дадонов — 5 (п.в., Бек), 59:06 — 5:2.
Вратари: Эттингер — Блэквуд.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 31 (14+8+9) — 23 (9+6+8).
Наши: Дадонов (12.51/2/+1), Любушкин (18.09/0/+1) — Костин (8.54/0/0).
21 ноября. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя
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|21.11
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Торонто – Вегас
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Филадельфия – Каролина
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Даллас – Сан-Хосе
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|21.11
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Сиэтл – Нэшвилл
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Лос-Анджелес – Баффало
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