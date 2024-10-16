«Даллас» обыграл «Сан-Хосе» по буллитам

«Даллас» дома обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

В основное время у хозяев забили Мэтт Дюшен и Роопе Хинтц. У гостей отличились Тайлер Тоффоли и Тай Делландреа.

«Даллас» выиграл в серии буллитов со счетом 3:1. Автором победного броска стал форвард «Старз» Мэтт Дюшен.

«Даллас» поднялся на первое место в таблице Западной конференции НХЛ с 8 очками в 4 матчах. «Сан-Хосе» идет на 12-й строчке с 2 очками в 3 играх.

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«Даллас» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Тоффоли — 2, 26:24 — 0:1. Дюшен — 1 (Марчмент, Стэнковен), 32:03 — 1:1. Делландреа — 1 (Штурм), 35:12 — 1:2. Хинтц — 2 (Робертсон, Джонстон), 37:12 — 2:2.

Победный буллит: Дюшен.

Вратари: Эттингер — Блэквуд.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (10+15+12+1) — 27 (9+5+11+2).

Наши: Дадонов (16.26/3/0), Любушкин (16.47/1/+1) — Костин (10.01/1/0).

16 октября. Даллас. American Airlines Center.