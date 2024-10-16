«Даллас» обыграл «Сан-Хосе» по буллитам
«Даллас» дома обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.
В основное время у хозяев забили Мэтт Дюшен и Роопе Хинтц. У гостей отличились Тайлер Тоффоли и Тай Делландреа.
«Даллас» выиграл в серии буллитов со счетом 3:1. Автором победного броска стал форвард «Старз» Мэтт Дюшен.
«Даллас» поднялся на первое место в таблице Западной конференции НХЛ с 8 очками в 4 матчах. «Сан-Хосе» идет на 12-й строчке с 2 очками в 3 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Сан-Хосе» — 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Тоффоли — 2, 26:24 — 0:1. Дюшен — 1 (Марчмент, Стэнковен), 32:03 — 1:1. Делландреа — 1 (Штурм), 35:12 — 1:2. Хинтц — 2 (Робертсон, Джонстон), 37:12 — 2:2.
Победный буллит: Дюшен.
Вратари: Эттингер — Блэквуд.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 38 (10+15+12+1) — 27 (9+5+11+2).
Наши: Дадонов (16.26/3/0), Любушкин (16.47/1/+1) — Костин (10.01/1/0).
16 октября. Даллас. American Airlines Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|6
|4
|2
|8
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|5
|3
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|4
|Айлендерс
|3
|1
|2
|3
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|7
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|5
|3
|2
|6
|2
|Тампа-Бэй
|2
|2
|0
|4
|3
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|4
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|4
|4
|0
|8
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|4
|Юта
|4
|3
|1
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|3
|0
|3
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|2
|8
|Эдмонтон
|3
|0
|3
|0
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Вегас
|4 : 2
|16.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 1
|16.10
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|3 : 4
|16.10
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|4 : 2
|16.10
|02:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|1 : 4
|16.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|3 : 7
|16.10
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|16.10
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|- : -
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|- : -