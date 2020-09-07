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«Даллас» с минимальным счетом обыграл «Вегас». Худобин отразил все 25 бросков

05:40
7 сентября. «Вегас» — «Даллас» — 0:1. Фото Twitter «Далласа»
7 сентября. «Вегас» — «Даллас» — 0:1. Фото Twitter «Далласа»
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«Даллас» стартовал с победы в финале Западной конференции против «Вегаса» (1:0). Счет в серии — 1-0.

Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил все 25 бросков по своим воротам. Он впервые в карьере не пропустил в плей-офф.

НХЛ

Плей-офф

Финал конференции

Первый матч

«Вегас» — «Даллас» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Клингберг — 3 (Бенн, Факса), 2:36 — 0:1.

Вратари: Флери (58:13 — 59:36, 59:48) — Худобин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 25 (8+4+13) — 25 (11+12+2).

Наши: — - Гурьянов (12.45/3/0), Радулов (11.46/2/0).

7 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 0-1.

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