«Даллас» — «Рейнджерс»: видеообзор матча

«Даллас» на своем льду обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Игра прошла 21 ноября.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

За хозяев в этой встрече голы забили Джейми Бенн, Джо Павелски, Мэйсон Маршмент, Тайлер Сегин, Сэм Стил и Роопе Хинтц. У гостей заброшенными шайбами отметились Винсент Трошек, Каапо Какко и Барклай Гудроу.