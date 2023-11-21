«Даллас» — «Рейнджерс»: видеообзор матча
«Даллас» на своем льду обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Игра прошла 21 ноября.
Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
За хозяев в этой встрече голы забили Джейми Бенн, Джо Павелски, Мэйсон Маршмент, Тайлер Сегин, Сэм Стил и Роопе Хинтц. У гостей заброшенными шайбами отметились Винсент Трошек, Каапо Какко и Барклай Гудроу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|16
|12
|4
|25
|2
|Филадельфия
|18
|10
|8
|21
|3
|Вашингтон
|15
|9
|6
|20
|4
|Каролина
|17
|10
|7
|20
|5
|Питтсбург
|17
|9
|8
|18
|6
|Нью-Джерси
|16
|8
|8
|17
|7
|Айлендерс
|17
|6
|11
|17
|8
|Коламбус
|19
|4
|15
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|17
|13
|4
|29
|2
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|3
|Торонто
|17
|10
|7
|22
|4
|Тампа-Бэй
|19
|9
|10
|22
|5
|Детройт
|17
|8
|9
|19
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|8
|Монреаль
|18
|7
|11
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|17
|12
|5
|25
|2
|Колорадо
|17
|11
|6
|22
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|22
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|19
|5
|Аризона
|18
|8
|10
|18
|6
|Нэшвилл
|17
|7
|10
|14
|7
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|8
|Чикаго
|16
|5
|11
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|13
|6
|28
|2
|Ванкувер
|19
|13
|6
|27
|3
|Лос-Анджелес
|17
|11
|6
|25
|4
|Сиэтл
|20
|7
|13
|19
|5
|Анахайм
|18
|9
|9
|18
|6
|Калгари
|18
|7
|11
|17
|7
|Эдмонтон
|17
|5
|12
|11
|8
|Сан-Хосе
|18
|3
|15
|7
Результаты / календарь
11.11
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27.11
|21.11
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|5 : 3
|21.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|5 : 4 ОТ
|21.11
|04:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|4 : 3
|21.11
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|6 : 3
|21.11
|05:00
|
Аризона – Лос-Анджелес
|1 : 4
|21.11
|06:00
|
Сиэтл – Калгари
|3 : 4 ОТ
|21.11
|06:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|19
|30
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|17
|29
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|19
|29
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|19
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Неделькович
Питтсбург
|3
|2
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|6
|2.01
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