«Даллас» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграли «Даллас» — 3:1.

В составе «Старз» отличился Роопе Хинтц, у гостей шайбы забросили Райлли Смит, Винс Трочек и Крис Крайдер, Артемий Панарин отметился голевой передачей, голкипер Игорь Шестеркин отразил 41 из 42 бросков.