«Даллас» сыграет с «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с понедельника на вторник, 21 ноября. Игра пройдет на «Американ Эрлайнз Сентер» в Далласе, Техас. Начало — в 04.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Даллас» — «Рейнджерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции не будет. Видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».