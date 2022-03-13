Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Далласом»

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Даллас» со счетом 7:4.

В составе команды из Нью-Йорка 5 (1+4) очков набрал Артемий Панарин.

После этого матча «Рейнджерс» с 79 очками занимают шестое место в Восточной конференции, «Даллас» с 67 очками — на девятой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Рейнджерс» — 4:7 (2:4, 1:1, 1:2)

Голы: Линделл — 4 (Хенли), 0:49 — 1:0. Сегин — 18 (Кивиранта, Линделл), 4:53 — 2:0. Маккэг — 2 (Миллер, Готье), 9:45 — 2:1. Зибанежад — 24 (бол., Строум, Панарин), 12:59 — 2:2. Фокс — 8 (Труба, Панарин), 14:14 — 2:3. Панарин — 16 (Миллер, Хант), 14:50 — 2:4. Робертсон — 30 (бол., Клингберг, Хинтц), 27:10 — 3:4. Немет — 2 (Панарин, Хант), 38:20 — 3:5. Павелски — 23 (Хинтц, Клингберг), 48:09 — 4:5. Гудроу — 13 (Хытил), 54:07 — 4:6. Строум — 14 (п.в., Хант, Панарин), 58:23 — 4:7.

Вратари: Эттингер (56:35 — 58:23) — Шестеркин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (11+13+9) — 29 (14+8+7).

Наши: Гурьянов (15.08/0/0), Радулов (13.29/1/-1) — Панарин (20.18/2/+2).

13 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.