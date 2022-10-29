Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Даллас» на выезде

«Рейнджерс» на выезде обыграл «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 6:3 (1:1, 2:2, 3:0). Матч проходил на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».

В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер, Винсент Трочек, оформивший дубль, Мика Зибанежад, Зак Джонс и Жюльен Готье. Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей.

У хозяев отметились Мэйсон Марчмент, Роопе Хинц и Джейсон Робертсон.

«Рейнджерс» прервал четырехматчевую серию поражений. В следующем матче команда встретитс с «Аризоной» (31 октября), «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом» (2 ноября).

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«Даллас» — «Рейнджерс» — 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)

Голы: Марчмент — 4 (Сегин), 1:09 — 1:0. Крайдер — 3 (Какко, Шнайдер), 8:41 — 1:1. Трочек — 3 (бол., Зибанежад, Фокс), 20:59 — 1:2. Хинтц — 3 (Павелски, Робертсон), 21:28 — 2:2. Зибанежад — 5 (бол., Панарин, Крайдер), 34:18 — 2:3. Робертсон — 4, 38:46 — 3:3. Джонс — 1 (Трочек, Готье), 51:18 — 3:4. Готье — 1 (Блэй, Джонс), 51:37 — 3:5. Трочек — 4 (Зибанежад, Лафренье), 53:25 — 3:6.

Вратари: Эттингер (Уэджвуд, 26:23) — Шестеркин (52:41 — 53:25).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 33 (10+15+8) — 27 (7+13+7).

Наши: Гурьянов (12.06/2/0) — Кравцов (5.09/0/-1), Панарин (20.10/1/0).

29 октября. Даллас. American Airlines Center.