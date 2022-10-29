Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Даллас» на выезде
«Рейнджерс» на выезде обыграл «Даллас» в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 6:3 (1:1, 2:2, 3:0). Матч проходил на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».
В составе победителей шайбы забросили Крис Крайдер, Винсент Трочек, оформивший дубль, Мика Зибанежад, Зак Джонс и Жюльен Готье. Российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей.
У хозяев отметились Мэйсон Марчмент, Роопе Хинц и Джейсон Робертсон.
«Рейнджерс» прервал четырехматчевую серию поражений. В следующем матче команда встретитс с «Аризоной» (31 октября), «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом» (2 ноября).
Хоккей
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Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Рейнджерс» — 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)
Голы: Марчмент — 4 (Сегин), 1:09 — 1:0. Крайдер — 3 (Какко, Шнайдер), 8:41 — 1:1. Трочек — 3 (бол., Зибанежад, Фокс), 20:59 — 1:2. Хинтц — 3 (Павелски, Робертсон), 21:28 — 2:2. Зибанежад — 5 (бол., Панарин, Крайдер), 34:18 — 2:3. Робертсон — 4, 38:46 — 3:3. Джонс — 1 (Трочек, Готье), 51:18 — 3:4. Готье — 1 (Блэй, Джонс), 51:37 — 3:5. Трочек — 4 (Зибанежад, Лафренье), 53:25 — 3:6.
Вратари: Эттингер (Уэджвуд, 26:23) — Шестеркин (52:41 — 53:25).
Штраф: 14 — 12.
Броски: 33 (10+15+8) — 27 (7+13+7).
Наши: Гурьянов (12.06/2/0) — Кравцов (5.09/0/-1), Панарин (20.10/1/0).
29 октября. Даллас. American Airlines Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|7
|5
|2
|10
|2
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|10
|3
|Рейнджерс
|9
|4
|5
|10
|4
|Каролина
|7
|4
|3
|9
|5
|Питтсбург
|8
|4
|4
|9
|6
|Айлендерс
|8
|4
|4
|8
|7
|Вашингтон
|8
|4
|4
|8
|8
|Коламбус
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|16
|2
|Торонто
|8
|4
|4
|9
|3
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|4
|Баффало
|7
|4
|3
|8
|5
|Оттава
|7
|4
|3
|8
|6
|Детройт
|7
|3
|4
|8
|7
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|8
|8
|Монреаль
|8
|4
|4
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|5
|4
|11
|2
|Виннипег
|8
|5
|3
|10
|3
|Колорадо
|8
|4
|4
|9
|4
|Чикаго
|7
|4
|3
|8
|5
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|7
|7
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|6
|8
|Аризона
|7
|2
|5
|5
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Калгари
|6
|5
|1
|10
|3
|Эдмонтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Сиэтл
|9
|3
|6
|8
|5
|Лос-Анджелес
|9
|4
|5
|8
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|6
|7
|Сан-Хосе
|10
|3
|7
|6
|8
|Анахайм
|8
|1
|7
|3
|30.10
|02:00
|
Баффало – Чикаго
|- : -
|30.10
|02:00
|
Детройт – Миннесота
|- : -
|30.10
|02:00
|
Лос-Анджелес – Торонто
|- : -
|30.10
|02:00
|
Сент-Луис – Монреаль
|- : -
|30.10
|02:00
|
Филадельфия – Каролина
|- : -
|30.10
|02:30
|
Айлендерс – Колорадо
|- : -
|30.10
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|- : -
|30.10
|05:00
|
Калгари – Эдмонтон
|- : -
|30.10
|05:00
|
Сиэтл – Питтсбург
|- : -
|30.10
|21:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|15
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|8
|15
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|8
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|9
|7
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|8
|7
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|3
|1.43