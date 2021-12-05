«Даллас» рассматривает возможность обмена Худобина
16:12
«Даллас» рассматривает варианты обмена одного из голкиперов команды. Клуб может покинуть в том числе российского вратарь Антон Худобина сообщает The Score со ссылкой на журналиста Джеффа Марека.
В числе претендентов на 35-летнего россиянина называется «Баффало».
Нынешний контракт Худобина с кэпхитом 3,333 миллиона долларов действует до конца сезона-2022/23.
Худобин в нынешнем сезоне сыграл семь матчей за «Даллас», пропуская в среднем за игру 3,73 гола и отражая 87,3 процента бросков.
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