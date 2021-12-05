Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Даллас» рассматривает возможность обмена Худобина

16:12
Антон Худобин. Фото Getty Images
Антон Худобин. Фото Getty Images
Теги:

«Даллас» рассматривает варианты обмена одного из голкиперов команды. Клуб может покинуть в том числе российского вратарь Антон Худобина сообщает The Score со ссылкой на журналиста Джеффа Марека.

В числе претендентов на 35-летнего россиянина называется «Баффало».

Нынешний контракт Худобина с кэпхитом 3,333 миллиона долларов действует до конца сезона-2022/23.

Худобин в нынешнем сезоне сыграл семь матчей за «Даллас», пропуская в среднем за игру 3,73 гола и отражая 87,3 процента бросков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Протест фанатов «Спартака»: выступили против Fan ID, покинули стадион на 20-й минуте, Витория не понял смысла акции, а Соболев поддержал болельщиков
У девяти вернувшихся из ЮАР россиян выявили COVID-19
0