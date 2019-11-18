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«Даллас» проведет церемонию чествования Зубова 13 декабря

08:28
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«Даллас» проведет церемонию чествования члена Зала хоккейной славы Сергея Зубова 13 декабря. Церемония пройдет перед началом матча с «Вегасом», сообщает официальный сайт «Старз».

В этот день также будет чествоваться еще один новоиспеченный член Зала славы и бывший игрок «Звезд» Ги Карбонно.

Зубов провел в НХЛ 1068 матчей и набрал 771 (152+619) очко. Он занимает 20-е место в списке самых результативных защитников в истории.

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