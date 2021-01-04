«Даллас» пропускает начало тренировочного лагеря из-за иммиграционных проблем

Голкипера Антона Худобина не будет на старте тренировочного лагеря «Далласа», который в понедельник начал ледовые занятия. Как сообщает пресс-служба клуба, российский вратарь прибудет в расположение клуба позднее из-за иммиграционных проблем. «Даллас» объявит о его возвращении.

Худобин в межсезонье перенес операцию на нервных окончаниях в правой руке. 9 октября он подписал трехлетний контракт на 10 миллионов долларов. Генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл в ноябре говорил, что Худобин будет готов на 100 процентов к началу тренировочного лагеря.