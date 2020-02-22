«Даллас» проиграл «Сент-Луису», Худобин сделал 9 сэйвов

«Даллас» дома уступил «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:5). «Блюз» одержали третью победу кряду.

Российский вратарь «Старз» Антон Худобин в середине второго периода появился на льду. Он отразил 9 из 10 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Сент-Луис» — 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Голы: Стин — 7 (Киру, Парэйко), 5:48 — 0:1. Перрон — 24 (Томас, Парэйко), 17:18 — 0:2. Киру — 3 (Томас), 22:24 — 0:3. Шворц — 20 (О`Райлли, Данн), 24:45 — 0:4. Парэйко — 7 (Шворц, О`Райлли), 42:27 — 0:5. Олексяк — 3 (Бенн), 56:27 — 1:5.

Вратари: Бишоп (Худобин, 44:45) — Аллен.

Штраф: 16 — 12.

Броски: 19 (6+7+6) — 23 (10+11+2).

Наши: Гурьянов (13.36/1/+1), Радулов (17.36/2/-3) — Барбашев (15.07/0/0).

22 февраля. Даллас. American Airlines Center.