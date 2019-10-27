«Даллас» проиграл «Питтсбургу», у Гурьянова «-2»

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Питтсбургу» — 0:3. Голы в активе Доминика Кахуна, Брайана Раста и Брэндона Танева. На счету российского форварда «звезд» Александра Радулова показатель полезности «-1» и 3 броска в створ за 16.57. У Дениса Гурьянова «-2», 4 броска и 3 силовых приема за 15.46. Антон Худобин не играл.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Питтсбург» — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Кахун — 1 (Лафферти), 47:29 — 0:1. Раст — 1 (Марино, Хернквист), 49:07 — 0:2. Танев — 3 (п.в., Гюнтцель, Блюгерс), 58:46 — 0:3.

Вратари: Бишоп (56:48 — 58:46) — Мюррей.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 25 (12+10+3) — 27 (6+5+16).

Наши: Гурьянов (15.46/4/-2), Радулов (16.57/3/-1) — -.

27 октября. Даллас. American Airlines Center.

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