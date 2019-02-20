"Даллас" проиграл "Нэшвиллу", несмотря на 42 сэйва Худобина

"Даллас" на своём льду проиграл "Нэшвиллу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:5). Это третье поражение "Старз" кряду.

Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 42 из 46 бросков по своим воротам. Александр Радулов и Валерий Ничушкин очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Нэшвилл" - 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)

Голы: Бойл - 15 (Йоси, Ярнкрок), 10:50 - 0:1. Спецца - 7 (Янмарк, Дикинсон), 23:31 - 1:1. Гримальди - 5 (Хартман, Эллис), 30:57 - 1:2. Линделл - 9 (бол., Спецца, Клингберг), 37:29 - 2:2. Сегин - 25 (Хинтс, Линделл), 37:55 - 3:2. Форсберг - 21 (Эллис), 38:16 - 3:3. Йоси - 12 (Террис, Эллис), 47:35 - 3:4. Йоси - 13 (п.в.), 59:29 - 3:5.

Вратари: Худобин (58:01 - 59:29) - Ринне.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 39 (13+13+13) - 47 (15+19+13).

Наши: Ничушкин (8.55/1/0), Радулов (22.14/8/0) - -.

20 февраля. Даллас. American Airlines Center.