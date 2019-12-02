«Даллас» проиграл «Миннесоте» и потерпел третье поражение кряду

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Даллас» — 3:2. По 2 очка в составе победителей на счету Зака Паризе (1+1) и Кевина Фиалы (1+1).

На счету Александра Радулова 2 минуты штрафа (удаление реализовано), незабитый буллит и 4 броска в створ за 18.34 на льду. У Дениса Гурьянова 2 броска за 18.34. Антон Худобин остался на скамейке запасных.

«Даллас» с 33 очками занимает шестое место в турнирной таблице. Команда из Техаса потерпела третье поражение кряду. «Миннесота» (28) — 12-я.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Даллас» — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Фиала — 6 (бол., Койву, Паризе), 32:43 — 1:0. Клингберг — 2 (бол., Линделл, Бенн), 35:28 — 1:1. Комо — 3, 54:09 — 1:2. Паризе — 12 (бол., Фиала, Сперджен), 57:30 — 2:2.

Победный буллит: Койву.

Вратари: Стэлок — Бишоп.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (11+6+9+3) — 28 (8+8+11+1).

Наши: — - Гурьянов (18.34/2/0), Радулов (18.34/4/0).

1 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков