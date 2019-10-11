«Даллас» проиграл «Калгари», Радулов в овертайме не реализовал буллит

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл в серии буллитов «Калгари» (2:3), ведя 2:0. В овертайме нападающий «звезд» Александр Радулов не реализовал буллит. Также на его счету нереализованный буллит в послематчевой серии, показатель полезности «-1» и 5 бросков в створ за 21.41 на льду (3.43 — в большинстве).

«Даллас» потерпел 4-е поражение в 5 матчах.

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Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Калгари» — 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Л'Эсперанс — 1 (Хенли, Факса), 36:39 — 1:0. Бенн — 1 (бол., Хинтс, Клингберг), 40:09 — 2:0. Линдхольм — 2 (бол., Джиордано), 42:49 — 2:1. Хэнифин — 2 (Баклунд, Ткачак), 45:32 — 2:2.

Нереализованный буллит: Радулов (Даллас Старз), 64:39 (Вратарь).

Победный буллит: Годро.

Вратари: Бишоп — Риттих.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 36 (9+16+7+4) — 29 (9+9+8+3).

Наши: Радулов (21.41/5/-1) — -.

11 октября. Даллас. American Airlines Center.

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