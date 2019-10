«Даллас» проиграл «Калгари», Радулов в овертайме не реализовал буллит

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл в серии буллитов «Калгари» (2:3), ведя 2:0. В овертайме нападающий «звезд» Александр Радулов не реализовал буллит. Также на его счету нереализованный буллит в послематчевой серии, показатель полезности «-1» и 5 бросков в створ за 21.41 на льду (3.43 — в большинстве).

Rittich stops Radulov on the penalty shot and is pumped about it! #Flames #CGYvsDAL #GoStars pic.twitter.com/jBjFhFXGEe