«Даллас» продлил контракт с нападающим Хинтцев на 8 лет и 67 миллионов долларов

«Даллас» подписал новый долгосрочный контракт с нападающим Роопе Хинтцем, сообщает сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано на 8 лет, за которые игрок заработает 67,6 миллиона долларов. Средняя зарплата 26-летнего хоккеиста — 8,45 миллиона в год.

Новый договор выступит в силу со следующего сезона.

«Звезды» выбрали финского нападающего на драфте 2015 года под общим 49-м номером во втором раунде.

С тех пор он провел в лиге 261 матч и набрал 194 (88+106) очка.