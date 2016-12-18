"Даллас" прервал 10-матчевую победную серию "Филадельфии"

"Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Филадельфию"​ со счетом 3:1. Шайбы забросили Тейлор Лейер, а также Радек Факса, Адам Кракнелл и Джоржи Бенн.

У "Филадельфии" прервалась 10-матчевая победная серия.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Филадельфия" – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Лейер – 1 (Казинс), 16:44 – 0:1. Факса – 4 (Руссель, Ритчи), 24:48 – 1:1. Крэкнелл – 4 (Клингберг, Сегин), 42:27 – 2:1. Джор. Бенн – 2 (п.в., Джей. Бенн, Факса), 59:42 – 3:1.

Вратари: Ниеми – Мэйсон (58:57 – 59:42).

Штраф: 7 – 7.

Броски: 28 (7+14+7) – 32 (11+6+15).

Наши: – – Любимов (11:16/2/0), Проворов (22:55/1/1).

17 декабря. Даллас. American Airlines Center.