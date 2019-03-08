"Даллас" поздравил Радулова с первым хет-триком в НХЛ

"Даллас" поздравил нападающего Александра Радулова с первым хет-триком в карьере в НХЛ. Россиянин забросил три шайбы в ворота "Колорадо" (4:0).
– Конечно, он не может сдержать своего волнения, и это справедливо. Поздравляем! – говорится в сообщении в Твиттере "Далласа", который опубликовал фото Радулова из раздевалки с тремя шайбами.
Naturally, he just couldn't contain his excitement (and rightfully so). Congratulations, Rads! #GoStars pic.twitter.com/ZKgt2wzc42– Dallas Stars (@DallasStars) 8 марта 2019 г.
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