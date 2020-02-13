НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Даллас» поместил Радулова в список травмированных

18:40
Теги:

«Даллас» поместил нападающего Александра Радулова в список травмированных. Ему на замену уже вызван из АХЛ форвард Джейсон Робертсон, сообщает официальный сайт «Старз».

Радулов получил травму верхней части тела в столкновении с соотечественником и одноклубником Денисом Гурьяновым. Эпизод произошел во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (2:3). После падения Радулов больше не вышел на лед.

В текущем регулярном чемпионате 33-летний Радулов провел 51 матч, забросил 15 шайб и отдал 16 голевых передач.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир