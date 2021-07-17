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«Даллас» подпишет новый контракт с Хейсканеном на 8 лет

19:38
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«Даллас» продлит контракт с защитником Миро Хейсканеном. 21-летний финн подпишет новое соглашение на 8 лет, за которые заработает 64 миллиона долларов (кэпхит — 8 миллионов), сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

У Хейсканена подходит к концу контракт новичка. Он был выбран «Далласом» на драфте-2017 под общим 3-м номером.

С тех пор защитник провел в НХЛ 205 матчей и набрал 95 (28+67) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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