«Даллас» подпишет новый контракт с Хейсканеном на 8 лет

«Даллас» продлит контракт с защитником Миро Хейсканеном. 21-летний финн подпишет новое соглашение на 8 лет, за которые заработает 64 миллиона долларов (кэпхит — 8 миллионов), сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

У Хейсканена подходит к концу контракт новичка. Он был выбран «Далласом» на драфте-2017 под общим 3-м номером.

С тех пор защитник провел в НХЛ 205 матчей и набрал 95 (28+67) очков.