"Даллас" подписал шестилетний контракт с Линделлом

"Даллас" и защитник команды Эса Линделл подписали новый шестилетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что по новому контракту он заработает 34,8 миллиона долларов (в среднем 5,8 миллиона в год).

24-летний защитник в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ провел 82 матча и набрал 32 (11+21) очка. В плей-офф он провел 13 матчей и набрал 4 (1+3) очка. За "Даллас" он выступает с сезона-2015/16.