"Даллас" подписал шестилетний контракт с Линделлом

"Даллас" и защитник команды Эса Линделл подписали новый шестилетний контракт, сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что по новому контракту он заработает 34,8 миллиона долларов (в среднем 5,8 миллиона в год).
24-летний защитник в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ провел 82 матча и набрал 32 (11+21) очка. В плей-офф он провел 13 матчей и набрал 4 (1+3) очка. За "Даллас" он выступает с сезона-2015/16.
🔒 Lindell is locked up! 🔒– Dallas Stars (@DallasStars) 16 мая 2019 г.
The Dallas Stars have signed Esa Lindell to a six-year contract extension with an AAV of $5.8M. #GoStars https://t.co/VQs5bMkbKv
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