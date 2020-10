«Даллас» подписал пятилетний контракт с Факсой

«Даллас» на официальном сайте объявил о подписании нового пятилетнего контракта с нападающим Радеком Факсой. Действующее соглашение с 26-летним форвардом будет действовать до конца сезона 2024/25 со средней зарплатой 3 миллиона 250 тысяч долларов.

В регулярном чемпионате НХЛ Факса провел 66 матчей, в которых набрал 20 (11+9) очков, после чего в 19 играх Кубка Стэнли заработал 8 (3+5) очков и помог добраться до финала турнира, где команда уступила «Тампе» в шести матчах.

