"Даллас" подписал однолетний контракт с 33-летним защитником Полаком

Защитник "Далласа" Роман Полак заключил с техасской командой однолетнее соглашение. Зарплата 33-летнего чеха составит 1,75 миллиона долларов. В 77 матчах регулярного сезона на его счету 9 (1+8) очков, в плей-офф отметился одной результативной передачей. Он является лидером команды по количеству заблокированных бросков (152).

- Роман олицетворяет, что значит быть профессионалом, его наставничество над молодыми игроками оказалось бесценным для нашей организации. Его первоклассное отношение к команде и физический стиль игры нравятся как его товарищам, так и тренерскому штабу, – прокомментировал заключение соглашения генеральный менеджер "звезд" Джим Нилл.

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