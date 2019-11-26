«Даллас» победил «Вегас», Радулов набрал три очка

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 4:2. По три очка в составе победителей набрали Йон Клингберг (0+3) и Александр Радулов (2+1). Россиянин дважды реализовал большинство. Также на его счету показатель полезности «+1», 5 бросков в створ и блокшот за 15.35 на льду.

У Дениса Гурьянова «-1», 5 бросков и силовой прием за 12.03. Антон Худобин остался на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Вегас» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Радулов — 7 (бол., Клингберг, Сегин), 11:42 — 1:0. Линделл — 2 (Кольяно, Сегин), 13:25 — 2:0. Теодор — 3 (Каррье, Ривз), 33:48 — 2:1. Дикинсон — 4 (Радулов, Клингберг), 37:41 — 3:1. Штястны — 7 (Стоун, Пачоретти), 41:23 — 3:2. Радулов — 8 (бол., Клингберг, Янмарк), 52:11 — 4:2.

Вратари: Бишоп — Суббан (57:50 — 59:53).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 28 (16+2+10) — 28 (6+13+9).

Наши: Гурьянов (12.03/5/-1), Радулов (15.35/5/+1) — -.

26 ноября. Даллас. American Airlines Center.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков