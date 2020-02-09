«Даллас» победил «Сент-Луис», Худобин отразил 23 броска из 25

«Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Далласу» — 2:3. В составе гостей дубль оформил Роопе Хинц. На ссчету Дениса Гурьянова показатель полезности «-1», бросок в створ и 3 силовых приема за 12.30. Антон Худобин отразил 23 броска из 25. Александр Радулов не играл из-за травмы.

У Ивана Барбашева 2 минуты штрафа, 2 броска и 4 силовых приема за 10.40.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Даллас» — 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Парэйко — 5 (бол., Данн, Томас), 7:18 — 1:0. Парэйко — 6 (Перрон), 10:49 — 2:0. Бенн — 15 (бол., Янмарк, Павелски), 17:48 — 2:1. Хинтс — 16 (Перри, Хейсканен), 33:25 — 2:2. Хинтс — 17 (Хейсканен), 62:19 — 2:3.

Вратари: Биннингтон — Худобин (58:59 — 59:14).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 25 (10+8+6+1) — 34 (14+8+10+2).

Наши: Барбашев (10.40/2/0) — Гурьянов (12.30/1/-1).

9 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.