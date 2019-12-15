«Даллас» победил «Нэшвилл», Радулов сделал две результативные передачи

«Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Далласу» — 1:4. Самым результативным игроком встречи стал российский форвард «звезд» Александр Радулов, сделавший две результативные передачи. Также на его счету показатель полезности «+2» и силовой прием за 14.11 на льду. У Дениса Гурьянова силовой прием за 10 минут. Антон Худобин отразил 37 бросков из 38.

У Якова Тренина «+1», 2 броска, 4 силовых приема и блок-шот за 10.14.

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