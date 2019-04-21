"Даллас" победил "Нэшвилл" и вышел вперед в серии. У Радулова - дубль и "+3"

"Даллас" на выезде обыграл "Нэшвилл" в пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли - 5:3. Нападающий "Старз" Александр Радулов забросил две шайбы. За 18 минут 50 секунд на льду он набрал показатель "+3".

"Даллас" вышел вперед в серии - 3-2. Следующий матч состоится на площадке "Старз".

НХЛ

Кубок Стэнли

1/8 финала

Пятый матч

"Нэшвилл" - "Даллас" - 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Голы: Гримальди - 3 (Йоси, Эллис), 6:25 - 1:0. Дикинсон - 1 (Хинтс, Полак), 13:08 - 1:1. Радулов - 3 (Сегин, Бенн), 20:40 - 1:2. Радулов - 4 (Бенн), 27:41 - 1:3. Джохансен - 1 (Форсберг, Йоси), 29:18 - 2:3. Сегин - 2 (Бенн), 35:54 - 2:4. Дикинсон - 2, 41:57 - 2:5. Террис - 1 (Гранлунд), 42:25 - 3:5.

Вратари: Ринне (57:21 - 58:04, 58:32 - 59:28, 59:38) - Бишоп.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 33 (9+8+16) - 26 (14+8+4).

Наши: - - Радулов (18.50/5/+3).

20 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Счет в серии: 2-3.