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«Даллас» победил «Калгари», у Гурьянова — передача

08:08
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«Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Далласу» — 1:3. Дубль оформил Джо Павелски. На счету российского нападающего «звезд» Дениса Гурьянова результативная передача, показатель полезности «+1», бросок в створ и блокшот за 12.20 на льду. У Александра Радулова 2 минуты штрафа, бросок, силовой прием и 2 блокшота за 17.14. Антон Худобин остался на скамейке запасных.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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