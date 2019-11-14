«Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Далласу» — 1:3. Дубль оформил Джо Павелски. На счету российского нападающего «звезд» Дениса Гурьянова результативная передача, показатель полезности «+1», бросок в створ и блокшот за 12.20 на льду. У Александра Радулова 2 минуты штрафа, бросок, силовой прием и 2 блокшота за 17.14. Антон Худобин остался на скамейке запасных.

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