«Даллас» победил «Айлендерс», Радулов и Гурьянов забили по голу в большинстве

«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Айлендерс» — 3:1. Самым результативным игроком встречи стал российский форвард «звезд» Александр Радулов, набравший 2 (1+1) очка. Также на его счету звание первой звезды встречи, 3 броска в створ и блок-шот за 14.56 на льду.

На счету Дениса Гурьянова гол и бросок за 12.20. Он забил во второй игре кряду. И Денис, и Радулов отличились в большинстве.

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Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Айлендерс» — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Кольяно — 1 (Олексяк, Хейсканен), 11:59 — 1:0. Радулов — 9 (бол., Клингберг, Янмарк), 16:02 — 2:0. Гурьянов — 6 (бол., Радулов, Перри), 23:12 — 3:0. Барзал — 12 (Тэйвз, Мэйфилд), 55:27 — 3:1.

Вратари: Бишоп — Грайсс (57:24 — 59:06, 59:23 — 59:46).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 37 (16+13+8) — 35 (11+10+14).

Наши: Гурьянов (12.20/1/0), Радулов (15.10/3/0) — -.

8 декабря. Даллас. American Airlines Center.

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