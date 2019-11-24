«Даллас» по буллитам обыграл «Чикаго», Радулов набрал одно очко

«Даллас» по буллитам выиграл у «Чикаго» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей очко за голевую передачу набрал российский форвард Александр Радулов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Чикаго» — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хинтс — 10 (Клингберг, Радулов), 14:08 — 1:0. Мяяття — 1 (Дебринкэт, Кейн), 17:24 — 1:1.

Победный буллит: Павелски.

Вратари: Худобин — Ленер.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 41 (16+8+12+5) — 39 (12+13+12+2).

Наши: Радулов (19.01/3/+1) — -.

24 ноября. Даллас. American Airlines Center.

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