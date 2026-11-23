«Даллас» победил «Питтсбург», Кивиранта забросил единственную шайбу

«Даллас» победил «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственный гол на 33-й минуте забил финский нападающий «Старз» Йоэль Кивиранта.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропускал встречу из-за травмы верхней части тела.

«Даллас» одержал 5-ю победу подряд. Он занимает 4-е место в таблице Западной конференции с 32 очками после 23 игр. «Питтсбург» проиграл 4-й матч подряд, располагается на 16-м месте в Восточной конференции (16 очков после 23 встреч).

В следующем матче «Даллас» 26 ноября примет «Нэшвилл». «Питтсбург» в тот же день сыграет на своем льду с «Калгари».