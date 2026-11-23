«Даллас» победил «Питтсбург», Кивиранта забросил единственную шайбу
«Даллас» победил «Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.
Единственный гол на 33-й минуте забил финский нападающий «Старз» Йоэль Кивиранта.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин пропускал встречу из-за травмы верхней части тела.
«Даллас» одержал 5-ю победу подряд. Он занимает 4-е место в таблице Западной конференции с 32 очками после 23 игр. «Питтсбург» проиграл 4-й матч подряд, располагается на 16-м месте в Восточной конференции (16 очков после 23 встреч).
В следующем матче «Даллас» 26 ноября примет «Нэшвилл». «Питтсбург» в тот же день сыграет на своем льду с «Калгари».
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|И
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|Каролина
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|12
|12
|29
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|24
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|9
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|11
|11
|22
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|11
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|24
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|9
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|27
|18
|9
|41
|2
|Даллас
|24
|15
|9
|32
|3
|Колорадо
|24
|14
|10
|31
|4
|Нэшвилл
|24
|13
|11
|31
|5
|Виннипег
|26
|13
|13
|30
|6
|Сент-Луис
|25
|13
|12
|29
|7
|Юта
|26
|13
|13
|29
|8
|Чикаго
|25
|9
|16
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|27
|17
|10
|38
|2
|Вегас
|26
|15
|11
|35
|3
|Анахайм
|26
|12
|14
|25
|4
|Калгари
|26
|11
|15
|24
|5
|Сан-Хосе
|27
|11
|16
|24
|6
|Сиэтл
|22
|11
|11
|23
|7
|Лос-Анджелес
|22
|8
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|18
|8
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|27
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1.12
|26.11
|03:00
|Питтсбург – Калгари
|3 : 6
|26.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Каролина
|1 : 3
|26.11
|03:00
|Флорида – Оттава
|5 : 3
|26.11
|03:00
|Коламбус – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|26.11
|03:00
|Баффало – Рейнджерс
|5 : 1
|26.11
|03:00
|Вашингтон – Филадельфия
|7 : 3
|26.11
|03:00
|Айлендерс – Сент-Луис
|3 : 2 Б
|26.11
|03:00
|Бостон – Виннипег
|2 : 4
|26.11
|03:30
|Детройт – Ванкувер
|5 : 1
|26.11
|04:00
|Миннесота – Юта
|3 : 4
|26.11
|04:00
|Даллас – Нэшвилл
|1 : 3
|26.11
|05:30
|Колорадо – Монреаль
|6 : 0
|26.11
|05:30
|Анахайм – Сан-Хосе
|7 : 0
|26.11
|05:40
|Сиэтл – Чикаго
|1 : 3
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