Шайба Гурьянова помогла «Далласу» одержать волевую победу над «Питтсбургом»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 3:2.

«Пингвины» забросили две шайбы на седьмой минуте — отличились Брайан Дюмулин и Каспери Капанен. Хозяева ответили шайбами Дениса Гурьянова, Джо Павелски и Роопе Хинтца.

«Даллас» продлил победную серию до 4-х матчей и с 36 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Питтсбург» с 45 очками — на седьмой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Питтсбург» — 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Голы: Дюмулин — 2 (Летанг, Гюнтцель), 6:02 — 0:1. Капанен — 8 (Петтерссон, Картер), 6:27 — 0:2. Гурьянов — 6 (Петерсон, Робертсон), 36:01 — 1:2. Павелски — 13 (Робертсон, Клингберг), 54:59 — 2:2. Хинтц — 12 (Хейсканен, Робертсон), 56:14 — 3:2.

Вратари: Эттингер — Джерри.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 32 (7+10+15) — 29 (11+10+8).

Наши: Гурьянов (16.29/3/0), Радулов (11.28/1/0) — -.

8 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.