«Даллас» переиграл «Миннесоту» благодаря хет-трику Радулова

«Даллас» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Российский нападающий «Старз» Александр Радулов забросил три шайбы и сделал голевую передачу. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Миннесота» — 6:3 (0:2, 1:1, 5:0)

Голы: Зукер — 4 (Стаал), 2:50 — 0:1. Стаал — 4 (бол., Цуккарелло, Хант), 17:54 — 0:2. Сутер — 2 (бол., Сперджен, Зукер), 34:26 — 0:3. Радулов — 2 (Федун, Сегин), 39:12 — 1:3. Хинтс — 7 (бол., Радулов, Павелски), 44:09 — 2:3. Павелски — 3 (Хейсканен), 49:36 — 3:3. Радулов — 3 (Хейсканен, Олексяк), 51:31 — 4:3. Сегин — 3 (Бенн), 58:20 — 5:3. Радулов — 4 (п.в., Павелски, Сегин), 59:30 — 6:3.

Вратари: Бишоп (Худобин, 20:00) — Стэлок (58:45 — 59:30).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 37 (9+10+18) — 22 (10+6+6).

Наши: Гурьянов (15.29/1/+1), Радулов (18.43/10/+4) — -.

30 октября. Даллас. American Airlines Center.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика