«Даллас» переиграл «Каролину», Гурьянов набрал 2 очка
05:50
«Каролина» уступила «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:4). «Старз» одержал вторую победу кряду.
Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился голом и голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Даллас» — 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
Голы: Сегин — 16 (Бенн), 0:51 — 0:1. Хинтс — 18 (бол., Гурьянов, Клингберг), 17:20 — 0:2. Дикинсон — 9 (Хинтс, Олексяк), 19:09 — 0:3. Ахо — 36 (Славин, Свечников), 22:33 — 1:3. Гурьянов — 18 (Хинтс, Дикинсон), 33:45 — 1:4.
Вратари: Неделькович — Худобин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 41 (11+11+19) — 16 (7+8+1).
Наши: Свечников (15.58/3/0) — Гурьянов (11.06/1/+1), Радулов (17.50/1/-1).
26 февраля. Роли. PNC Arena.
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