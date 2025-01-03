«Даллас» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Игра прошла на «Американ Эйрланс Центр» в Далласе.

Голы «Старз» на счету Джейми Бенна, Мэтта Дюшена и Роопе Хинтца (два). У «Сенаторз» шайбы забросили Брэди Ткачак и Ридли Грейг.

